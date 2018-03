RSS Mariano Rajoy

El pasado viernes, el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy nos deleitó con una rueda de prensa de casi una hora en la que hubo mucha paja y poco grano. No quería dejar que terminara el año sin apuntar varios temas importantes que tocó el Presidente y que van a marcar algunas de las actuaciones del Gobierno en materia económica en el 2013.

Esta intervención lleva mención especial para la herencia recibida. Vale, de acuerdo, el Gobierno de Zapatero fue realmente malo, pero el discurso del pasado ya comienza a cansar, básicamente porque el pasado no se puede cambiar y si sólo miramos hacia atrás, dificilmente se pueda avanzar. En el fondo, el déficit ya estaba ahí, el discurso de medidas dolorosas, no es creíble porque hay más alternativas a la subida de impuestos a los ciudadanos de base y máxime aún, cuando la reforma de la administración pública y la creación de empleo ha pasado a segundo plano.

El optimismo latente a nuestros gobernantes no tiene desperdicio. Rajoy afirmó que el crecimiento económico llegará a partir del segundo semestre del 2013. Es probable, pero no creo que sea suficiente para crear empleo. Aún así, la única agenda clara para el primer trimestre del 2013 se basará en las pensiones, la famosa Ley de Emprendedores que esperemos aporte algo de verdad y algunas improvisaciones en materia de impuestos en cuanto tengamos la contabilidad nacional del 2012 cerrada y no hayamos cumplido el guión del déficit. Por el resto, un balance realmente pobre, que nos hace aventurar un 2013 muy duro, al no existir políticas económicas serias que impulsen el crecimiento económico y la reducción del desempleo.

En El Blog Salmón | La CEOE destroza las previsiones del Gobierno: 6 millones de parados en 2013, Del optimismo del Gobierno al pesimismo del BBVA para el 2013