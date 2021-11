Comprar un camping gas en Amazon por "el gran apagón" no es la mejor estrategia por si sucede

El consumo de locura de inicios de la pandemia, cuando los productos de los supermercados se acababan por miedo a un desabastecimiento, ha vuelto a llegar durante estas últimas semanas por la compra de los campings gas, en Amazon o en cualquier sitio que se puedan comprar, que permiten cocinar sin necesidad de electricidad por el miedo de “el gran apagón” eléctrico.

Los rumores de “el gran apagón” y la aparición en diferentes programas de televisión e informaciones que han aparecido en prensa, ha llevado a la compra compulsiva de este tipo de productos.

Si buscamos “apagón” en Google a 9 de noviembre de 2021 aparecen que aproximadamente se han realizado 34.900.000 búsquedas. Claramente este resultado no tiene nada que ver con las búsquedas de meses anteriores.

Los medios de comunicación han exagerado la noticia de Austria

Por Internet o por establecimientos físicos la compra de cocinas y estufas de gas, linternas, pilas y otros productos parecidos se ha disparado a niveles nunca vistos, y esto puede provocar un gran desabastecimiento en España.

Pero no esto no es raro, cuando aparece en la televisión este tipo de noticias, la gente se vuelve cómo loca en la compra masiva de todo tipo de productos. Durante la pandemia se ha dado el aumento de precio de la harina, ya que todo el mundo quería cocinar pan, pasteles, etc.

En una situación donde no hay este tipo de noticias la venta se realiza según la demanda del mercado , que no suelen ser demasiadas en periodos navideños, del camping gas, ya que los periodos de uso son cuando hace buen tiempo y la gente suele salir de vacaciones a la montaña.

El gran ruido de “el gran apagón” ha sido provocado por el boca a boca, las redes sociales y el ruido que han hecho muchos programas de televisión, y mucha gente no piensa en la realidad sea esa, pero compran por si se pudiera dar.

Algunos de los consejos que empezaron todo de la Ministra de Defensa de Austria, Klaudia Tanner, fueron hacer acopio de combustible, velas, baterías, conservas y agua potable. Pactar de forma previa con familiares y amigos un punto de encuentro y sentar las bases de una red de cooperación vecinal.

'La cuestión no es si habrá un gran apagón, sino cuándo', ha justificado Klaudia Tanner, esta campaña publicitaria, en los principales medios de comunicación. Se basa en el informe de riesgo elaborado por el ejército de Austria, que consideran un 'blackout' como segunda más probable amenaza para la seguridad de Austria.

También Suiza ha lanzado mensajes, vinculados a su dependencia energética de la Unión Europea, no son los únicos, ya que en Alemania, el 2 de octubre el departamento de Protección Civil de Renania del Norte-Westfalia celebró sus jornadas de Catástrofes bajo el lema Blackout (apagón): qué hacer si nada funciona.

Las autoridades alemanas publicaron un video con indicaciones para saber qué hacer en caso de cortarse el suministro eléctrico o de calefacción de cara al invierno.

El gas no es mucho más barato que la luz

En las grandes superficies también ha notado que ha habido un incremento substancial de este tipo de productos, no sólo por el camping gas, sino por los kits de energía solar, estufas de parafina o pellets sin conexión, sin olvidarnos de las pilas.

A parte, no debemos olvidar que este tipo de productos funcionan con pilas o funcionan con gas. No tenemos que olvidar el aumento substancial del precio de gas, si le vamos a sumar una mayor demanda para cubrir el miedo de “el gran apagón”, no nos podemos imaginar hasta donde puede llegar.

Los usuarios del gas natural que tienen contratado el mercado regulado para el abastecimiento del gas han experimentado una subida del 6 por ciento, que estaba mercado el mismo precio desde el 2018, siendo una de las grandes preocupaciones después de la subida del precio de la luz en los hogares españoles.

España no está en la misma situación energética que Austria

Los expertos consideran que el riesgo de sufrir una crisis en el suministro del gas y la luz es más bien nulo o un riesgo mínimo. Pero si se produjera, debemos pensar que España es el país de Europa que tiene más horas de luz al año y se podría apostar por potenciar las energías renovables.

Debemos considerar que España no es Austria y sus problemas energéticos no son los mismos problemas que podemos tener los españoles. En Austria no tiene puertos o entradas de metaneros, por tanto, dependen en exclusividad de lo que quiera Rusia.

Debemos considerar que España tiene un gasoducto directo de su mayor proveedor de gas, que es Argelia, y por bien o por mal, España tiene la mayor infraestructura de regasificadoras, y de momento no falta gas en España. Se tienen 3 semanas de reserva de consumo.

Entonces se puede decir que la capacidad de generación de electricidad en España es superior a la demanda, y si no fuera así se dejaría de dar suministro antes al sector industrial que a las familias españolas.

Hay que tener en cuenta que todo el mundo puede estar preocupado por si pasa "el gran apagón" pero que si de verdad se va la luz no basta con tener un camping gas, si tenemos problemas de suministro de electricidad, debemos contar que tendremos que contar con alternativas a las estufas eléctricas, a los hornos eléctricos, al funcionamiento de los ordenadores, etc., en definitiva, todo lo que funciona con electricidad en nuestra casa.

En el caso que se necesitéis comprar camping gas o bombonas aquí os dejo algunos enlaces de Amazon:

Bright Spark - Cocina de camping y caravana, de acero con acabado pulverizado, 1 unidad, 34,5 x 28 x 9 cm PVP en Amazon 53,50€

Bombona de cartucho de cartuchos de gas de 190 g – C206 GLS Campingaz C206GLS – con sistema de seguridad de membrana – Oferta para 6 bombonas PVP en Amazon 28,72€

El precio de la bombona de butano creciendo

La venta de bombonas de butano es muy estacional y se concentra entre los meses de octubre a marzo. La mayor parte del movimiento se suele registrar los fines de semana.

El uso del gas butano para calentar la vivienda puede adaptarse a distintos sistemas de calefacción, fijos y móviles. Los móviles serían estufas y cocinas de camping gas. Las cocinas de camping gas se han utilizado para acampar y hacer excursiones, ya que puedes transportar el gas butano y usar los accesorios de camping para cocinar, iluminar y calentar.

Debemos tener en cuenta que el precio de las bombonas de butano en el 2021 ha subido hasta los 16,13 euros (12,5Kg en el mercado regulado), hasta 19,40 euros (12K en el mercado libre) y hasta los 19,95 euros (12,5kg en el mercado libre).

Imagen | srgpicker