Brasil y la COVID19 ¿una cuarentena light para evitar destrozar la economía y evitar un repunte de violencia?

En Brasil actualmente existe un estado de cuarentena similar al que podemos tener en España o en Italia, no obstante, este no ha sido decretado por el gobierno federal de Brasilia, sino por los estados. De hecho, parece que por parte del presidente Jair Bolsonaro está en desacuerdo con estas medidas y con el impacto que pueden tener en la economía.

Hasta ahora todos los países que han tomado medidas extraordinarias por el coronavirus, ya sean China, Italia o España saben que están sacrificando su economía debido a la cuarentena. Posiblemente este sea uno de los mayores problemas que tenemos ahora con la economía de España. No obstante todo parece haberse asumido.

De hecho la campaña que se ha intentado iniciar por parte del gobierno brasileño es “O Brasil não pode parar”, que se traduciría del portugués como “El Brasil no puede parar”. Una campaña a favor de lo que han denominado como “aislamiento vertical”, de modo que sólo las personas mayores y aquellos con comorbilidades (factores de riesgo) se autoaíslarían. Esto le pone en contra del resto de gobernadores, que son los que han decretado la cuarentena y están usando medidas "creativas" para que se cumpla. Algo que no es bienvenido por su presidente.

La cuarentena de Brasil, no parar Brasil

En Brasil existen discrepancias dentro de su gobierno sobre como aproximarse al problema del coronavirus. La estrategia de Brasil es no llegar a tener que parar el país durante 90 días, porque temen las repercusiones económicas que puedan tener. Esta aproximación parece ser única entre sus socios del MercoSur, en Argentina han decidido parar la economía por el bien del país, llegando incluso a dar dinero a la gente para ayudarles a pasar el bache.

El presidente de Brasil en todo su esplendor. Pobre tipo. pic.twitter.com/VUABF9754e — Carlos Bejarano (@quieropoco) March 27, 2020

Además, en la situación actual, no tenemos claro que puede suceder con la economía tras una cuarentena, porque la verdad es que nunca nos hemos sometido a una situación equivalente en la historia y no sabemos lo que será volver a arrancar el motor de la economía una vez finalicemos. Estamos en un entorno completamente desconocido. La idea de algunas élites es aislar sólo a las personas más susceptibles (personas mayores, enfermas, etc). Es decir que podríamos hablar de una situación completamente diferente. No obstante, por parte del gobierno se ha reconocido que no se tiene datos sobre que este tipo de aislamiento podría ser verdaderamente efectivo.

¿Y aparte de la economía qué puede haber detrás? Pues es posible que si para la economía haya un repunte de la violencia en Brasil y así lo dejó caer en una rueda de prensa el vicepresidente Mourão. Brasil tiene un problema con la violencia, y es cierto que si comparamos el crecimiento del PIB de la segunda década del siglo (donde la situación no fue muy bien) y de la primera década del siglo (en el que Brasil era considerado una potencia emergente) con la tasa de violencia, es cierto que se puede ver que se puede que podría haber una relación entre ambas partes. Es cierto que los datos no son concluyentes, pero ¿quién querría jugársela en este sentido?

Así que podría ser este uno de los motivos por los que Bolsonaro comparó el coronavirus con un resfriadito y está enfrentado su gobierno. Porque sucede que incluso su ministro de economía está a favor del confinamiento.

No todo es coronavirus y economía en Brasilia

Por otro lado, es cierto que el presidente Jair Bolsonaro necesita buenos resultados económicos para revalidar su poder, así como que existen rumores de varias fuentes que afirman que el vicepresidente Hamilton Mourão podría estar interesado en un movimiento similar al que hizo su predecesor Michel Temer con la presidenta de Brasil Dilma Roussef, tomar el control la oficina del palacio de Planalto y cambiar la residencia desde el Palacio de Jauburu al Palacio de la Alvorada.

De hecho las divisiones entre el presidente de Brasil y los miembros de su gobierno podrían conducir a alguna situación complicada. La cúpula militar parece que está acercándose al vicepresidente (que está a favor de la cuarentena), aunque la salida del presidente no se ve inmediata. Eso sí que sería malo para la economía, un brote de la enfermedad COVID19 combinado con un cambio de régimen que diera una mayor aún inseguridad jurídica.

También es cierto que todo esto podría cambiar. No hay más que ver lo que ha sucedido en Reino Unido en poco tiempo, se ha pasado del buscar la "inmunidad de grupo" a tener una cuarentena estilo las del resto de Europa y el primer minsitro aislado por estar infectado.

Pregunta a los lectores ¿puede que para un país como Brasil sea una buena idea no parar su economía y de este modo evitar un repunte de la violencia? ¿Sería mejor tomar otro tipo de medidas?

