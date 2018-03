RSS economía

La economía está detrás de muchas de las decisiones del día a día que tomamos todos nosotros, pero lo cierto es que también está detrás de decisiones clave como nuestra intención de voto. Aquella famosa frase de "It's the economy, stupid" ("Es la economía, estúpido"), que abanderó la campaña electoral de Bill Clinton contra George H. W. Bush allá por 1992, lo cierto es que nunca ha cedido ni un ápice de protagonismo en cualquiera de las posteriores citas electorales.

No es que la economía sea lo único, tan sólo se trata de que es una parte muy importante de la ecuación de voto, fuente de progreso social, de bienestar y, en última instancia, de felicidad. Ya saben que, por todo ello, un servidor suele preferir hablar de Socioeconomía como término que aúna éstos y otros aspectos que no se pueden disociar de la economía, pero lo cierto es que, de una manera u otra: "It's the economy, stupid".