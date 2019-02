España gana en precariedad

Durante el 2018 parece que se está recuperando los puestos de trabajo a nivel global, ya que durante el año pasado había 172 millones de desempleados que son alrededor del 5 por ciento de la población activa, el nivel más bajo desde el inicio de la crisis.

España es el país con mayor temporalidad de los países desarrollados. En una comparativo que ha realizado la Organización Internacional del Trabajo (OIT) con 18 países de Europa y se ha podido comprobar que España tiene la mayor proporción de contratos de 6 meses o menos.

La OIT señala a España como es país con más contratos temporales en Europa

La gran existencia de contratos temporales de corta duración puede crear una sensación de inestabilidad de los trabajadores, con la consiguiente disminución de ingresos y tener una sensación de frustración por no tener la carrera profesional deseada.

Por tanto, queda en evidencia que la tasa de pobreza aumenta cuanto menor es la duración del contrato de los trabajadores. LA OIT ha alertado del riesgo creciente de la precariedad, ya que entre 2014 y 2016 la temporalidad se estabilizó y ha vuelto a crecer de nuevo.

Los trabajadores temporales sobre el total está aumentando en España, donde en 2017 era del 26,8 por ciento, el porcentaje más alto desde el inicio de la crisis financiera. La recuperación del empleo en España de los últimos años se ha realizado a través de contratos con peores condiciones.

El 60 por ciento de los contratos en España son de 6 meses o menos

De los contratos temporales que había en 2017 en España, alrededor del 60 por ciento tenían una duración de 6 meses o menos. Un nivel superior a países como Croacia, Italia, Bélgica y Finlandia, todos estos países con un 50 por ciento de contratos de duración de 6 meses o menos como se puede ver en la gráfica “Distribution of temporary employment contracts by contract duration, countries in Northen, Sourthen and Western Europe, 2017 (percentatges)” del informe del OIT:

Alemania, Holanda, Dinamarca y Austria el peso de los contratos de 6 meses o menos está por debajo del 25 por ciento del total de los contratos temporales realizados. Además, en Alemania y Dinamarca, los empleados de más de 1 año de duración son más de la mitad de los contratos temporales, mientras que en España se sitúa alrededor del 10 por ciento.

El 85% de los trabajadores temporales en España están así por no encontrar un trabajo indefinido

No es raro que los países donde la duración de los contratos es corta sean más propensos a registrar altos niveles de empleo temporal. En España el 85 por ciento de los empleos temporales están en esta situación por no encontrar un trabajo indefinido.

España sigue siendo el peor país por aspectos negativos en el mercado laboral. Bélgica, Grecia o Italia registran un 75 por ciento. Por otra parte, en Austria más del 90 por ciento de los empleos temporales son por decisión propia y en Alemania es del 85 por ciento.

La OIT ha analizado qué parte del empleo a tiempo parcial se explica por una decisión personal, como se puede ver en la siguiente gráfica “Razones para trabajar a tiempo parcial en España”:

Las principales razones para tener un contrato a tiempo parcial es pasar más tiempo con la familia o porque se está estudiando o se está en prácticas en una empresa.

La diferencia entre hombres y mujeres queda patente a la hora de tener un contrato a tiempo parcial. El 34,40 por ciento de las mujeres tienen contratos de pocas horas para dedicar tiempo a las responsabilidades del hogar, mientras que los hombres es del 16,50 por ciento.

Esto indica políticas orientadas a repartir la carga de responsabilidad familiar que impiden a las mujeres participar a tiempo completo en el mercado laboral.

Bajos crecimientos de sueldos en los países desarrollados

En la evolución de los salarios de 52 países de economías desarrolladas llevan desde inicio de siglo con crecimientos muy bajos de los sueldos de los trabajadores, alrededor del 2 por ciento o por debajo.

En 2016 aumentaron un 1,2 por ciento y en 2017 aumentaron un 0,8 por ciento. Estos bajos aumentos se han derivado de la pobre evolución de los precios y el descenso de los sueldos reales.

Por otra parte, nos podemos encontrar que la reducción del desempleo dentro de la Unión Europeo en el 2018 ha sido más significativa en Grecia, con un 2,3 por ciento del descenso del desempleo, en Portugal, con un 2 por ciento, y en España, con un 1,7 por ciento.

