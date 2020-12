El sector inmobiliario resiste el coronavirus con una mínima bajada de precios

El mercado inmobiliario en España durante el 2020 ha resisto el empuje de la pandemia con cambios de precios en descenso entre el 2 y el 6 por ciento del precio de la vivienda tanto en grandes ciudades, costa y segundas residencias.

Aunque el sector inmobiliario no se ha salvado del impacto de la pandemia, pero se ha recuperado más rápido que otros sectores con impactos mínimos en los precios de la vivienda de las grandes ciudades, costa y segundas residencias.

El coronavirus a afectado mínimamente al sector inmobiliario, pero el futuro del sector es incierto

El sector inmobiliario está viviendo momentos difíciles como el resto de los sectores y la demanda de la viviendo se ha reiniciado con mucha potencia, ya que algunas de las familias han visto que sus hogares no se adaptaban a las necesidades que tenían en momentos de confinamiento y, por eso, han salido a buscar nuevas viviendas.

Las previsiones para el año que viene va a depender como todos los sectores de la evolución de la pandemia y los efectos económicos que afectan al sector financiero, por una parte, para conceder los préstamos hipotecarios y, por otra parte, los ahorros y los ingresos que cuentan las familias.

Por tanto, el sector inmobiliario también está viviendo un momento de incertidumbre tanto en la demanda del mercado y en los precios de los inmuebles, y no se sabe a ciencia cierta que va a pasar.

Los efectos de las diferentes olas de la pandemia en el sector inmobiliario

Las consecuencias de la segunda oleada y las sucesivas oleadas, hasta que lleguen los efectos de las vacunas entre la población, puede afectar al mercado, pero en estos últimos meses ha habido una reactivación durante el periodo veraniego, pasado el primer pico de la primera ola.

Pero claramente, la segunda oleada de la pandemia está enfriando otra vez el mercado y, por tanto, está enfriando la rápida recuperación que se estaba dando, de manera que tendremos que ver hasta donde llega el retroceso y los efectos para el 2021.

Partiendo de este escenario que las vacunas sean eficaces durante el 2021, los efectos en el mercado y los precios no sea significativo, pero claramente habrá un nuevo reajuste después del producido por las anteriores crisis en España.

No se prevé que los efectos de la pandemia sean iguales que los efectos de la crisis financiera del 2008, ya que la crisis financiera había más parque inmobiliario construido y ahora hay menos de la mitad.

Ajuste en los precios del sector inmobiliario

Se espera que hay una reducción de precios, pero no será más acusado durante el 2021, ya que no existe una oferta excesiva ni promociones construidas que no se puedan comprar como pasaba en anteriores crisis.

El mercado más afectado por el reajuste de los precios sería en las residencias de segunda mano y segundas residencias, ya que la compra de la primera vivienda es de primera necesidad en las familias.

Se prevé que la reducción del precio de la vivienda de segunda mano entre el 2020 y 2021 es del 8 por ciento, aunque va a depender la situación económica de las familias que quieren ser propietarias.

Con el inicio de las vacunas se prevé que los gobernantes eliminen las restricciones de movilidad para los siguientes meses no va a afectar de forma inmediata en el precio de la vivienda, y habrá que esperar a finales del 2022 y principios del 2023 se verán efectos significativos de recuperación en el sector.

Los efectos de la pandemia también afecta a los alquileres de la vivienda

Actualmente, con las restricciones a la movilidad y la caída de los turistas los efectos han llegado afectar al precio de la vivienda de alquiler tanto estacionario como no estacionario.

La falta de demanda va a provocar un exceso de oferta y esto va a afectar al precio de los alquileres, que seguramente que durante el año 2021 les va a afectar a la baja en aquellos contratos que se van a renovar.

Por otra parte, los ajustes de las rentas por el aumento de la oferta han tenido como consecuencia un reajuste en los precios, aunque no de una forma igualitaria en todas las zonas en España.

La regulación de los precios del alquiler es aumentar la oferta de vivienda en alquiler para que los precios disminuyan. Se puede pensar en crear un parque público de inmuebles y incentivar a los propietarios con deducciones fiscales y seguridad antes impagos o daños a los inmuebles.

