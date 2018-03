RSS película

En los pasados Oscar me sorprendió que el mejor documental se lo llevara un documental sobre la crisis financiera (más si cabe porque competía con Exit through the gift shop, pero no sigo por ahí que nos salimos del tema). El documental premiado es Inside Job, y después de verlo no puedo sino recomendarlo.

Aunque está claro que el documental, como todos los documentales, tiene un claro sesgo político y te enfoca en una dirección, desde luego está muy bien llevado. Explica de una forma bastante sencilla lo que ha sucedido en el mundo en los últimos treinta años para que llegar a la situación de la crisis financiera internacional, y realmente está contada por los protagonistas.