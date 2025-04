El gap de salarios entre universitarios y no universitarios lleva reduciéndose tiempo. El premium por estudiar cada vez es menos atractivo

Durante décadas, la fórmula parecía infalible. Y las familias no se cansaban de repetirla: "Estudia, que te irá mejor en la vida." Más formación era el equivalente a un salario más alto y, por lo tanto, a mejores oportunidades y un nivel de vida superior.

Sin embargo, la brecha podría estar cerrándose. La diferencia salarial entre las personas que han cursado estudios universitarios y los que no cada vez es menor, año tras año. En gran parte, la explicación se encuentra en el aumento de los salarios mínimos, pero hay más.

Una noticia reciente de The Times, firmada por el analista Tom Calver, pone el dedo en la llaga. Parafraseando su texto, dice algo así: "Antes, ir a la universidad era una forma rápida de aumentar tus perspectivas salarias. Pero ¿hoy? ¿vale la pena?"

Según Calver, tras el aumento del salario mínimo en el Reino Unido (£12.21, en trabajos de cuarenta horas o más: si bien, su aplicación y traslación no es exacta a la normativa española) ha supuesto una desaceleración de los sueldos de los titulados universitarios, que han perdido parte de la ventaja competitiva de sus salarios.

En su análisis, Tom Calver compara los ingresos de graduados y no graduados en el Reino Unido, mostrando cómo en algo más de una década la diferencia ha pasado de duplicar el salario mínimo a situarse en torno al 40 %, y en retroceso.

🧵 NEW: The erosion of the graduate premium



The minimum wage is now £25k on a 40-hour week. From next year, £25k is also the threshold for repaying new student loans



There are many good reasons to go to uni - but does it still pay in the financial sense?



1/8 pic.twitter.com/qCAgnNAzhX