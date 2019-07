Perfiles políticos dirigiendo política monetaria, ¿una buena idea?

Los cambios que se están produciendo en las cúpulas de las entidades bancarias centrales más importantes a nivel mundial, el Banco Central Europeo (BCE) y la Reserva Federal de Estados Unidos de América (Fed) son otro contratiempo en la independencia de estos organismos.

La elección de Christine Lagarde como máxima responsable del BCEen lugar de Mario Draghi y los dos nombramientos que Donald Trump ha realizado dentro de la cúpula de la Reserva Federal confirman que los entidades bancarias centrales están cada vez más politizadas.

Nos podemos preguntar: ¿Sabrán estos perfiles anteponer los intereses económicos a los políticos?

La exministra francesa Largarde en el BCE

Christine Lagarde tiene un perfil más político y no tanto la típica economista. Además, uno de sus personas de confianza es expolítico, Michael Hewson. El perfil de Lagarde es de analista que tiene cualidades de política y negociadora, ya que es exministra de Francia pero ese cargo no le ha preparado para llevar adelante al Banco Central Europeo (BCE).

Lagarde tendrá que llevar a sus espaldas no solo la guía monetaria de Europa, sino también la regulación de las entidades bancarias y los sistemas financieros de los países miembros, y esto no es una tarea nada fácil de realizar.

No sólo los políticos se ha extralimitado, si no que a menudo los presidentes de los bancos centrales, toman decisiones politizadas por las que son criticados, como es el caso en Europa del Reino Unido.

Mark Carney, el gobernador del Banco Central de Inglaterra, durante el proceso de Brexit no ha estado exento de polémica con sus decisiones. Por otra parte, Mario Draghi, ha estado siempre bajo el foco por traspasar ciertos límites en las diferentes intervenciones a Grecia, Irlanda e Italia, durante las crisis de sus respectivas deudas.

Mario Draghi ha amenazado a Italia con cortar la liquidez a sus sistemas bancarios a menos que los políticos siguieran las reglas establecidos por la Unión Europea.

Por tanto, algunos presidentes de los bancos centrales llevan tiempo siendo la cara pública de organizaciones que deben dominar y aplicar la diplomacia necesaria para mantener la política monetaria libre de interferencias de sus políticos.

Dos gobernadores de la Fed a punto de ser nombrados en la Reserva Federal (Fed)

Ha quedado más desapercibido el nombramiento de los dos nuevos gobernadores del supervisor monetario de Estados Unidos de América, la Reserva Federal (Fed). Con toda probabilidad van a ser al final Christopher Walter y Judy Shelton.

El primero de ellos, Walter, está vinculado con la Reserva Federal de Sant Louis, el segundo, Shelton, es un asesor republicano que está fuera del circuito de los bancos centrales. Los dos son expertos que representan un avance en la toma de control de Trump sobre el valor del dinero de Estados Unidos.

Trump piensa que debe ser un impulsor de la expansión económica, a través de establecer unos tipos de interés menores y un incremento de la flexibilidad monetaria. La aprobación de Walter y Sheldon pasan por la aprobación del Senado, y conseguirá Trump control un poco más la Reserva Federal (Fed).

Es habitual que el Presidente de los Estados Unidos, en este caso Trump, nombre a los gobernadores que coincidan con sus ideas políticas monetarias, en la actualidad se puede ver como una nueva ofensiva de Trump.

Trump ha sido muy criticado por decir por todas partes que no está satisfecho con las políticas que realiza el Banco Central de su país, un hecho que no se daba desde Bill Clinton que impuso no comentar nada sobre las decisiones de la entidad.

Trump no es el único ejemplo de influencia económica sobre el banco central del país y , por tanto, la desvinculación de una figura de otra. El presidente Recep Tayyip Erdogan, de Turquía, y el presidente Narendra Modi, de la India, también cuestionan la independencia de los bancos de centrales de sus países, respectivamente.

Como todos, existen expertos que consideran que esto se puede considerar un problema, y otros analistas considerar que puede ser una ventaja tener a Lagarde o Powell luchando por las batallas que tendrían que luchar los políticos.

En el caso de Lagarde, su pasado en el FMI y sus habilidades como negociadora van a entrar en juego cuando tenga que defender un mayor espacio fiscal y una reforma estructural en Europa, en un entorno donde los mecanismos monetarios han perdido su eficacia.

Es modelo que se está imponiendo parece ser el de bancos centrales liderados por perfiles políticos que se ha sabido rodear de especialistas económicos, pero a la vez, es una camino que no está de peligros, mientras que estas figuras sepan consultar con sus economistas y anteponer los intereses económicos a los de los políticos.

