RSS transparencia

Métricas de la vanidad. Así era como definía la agencia Reuters esas cifras facilitadas por algunas startups que, en muchas ocasiones, son vagas, sin implicaciones económicas y que tiene el objetivo de impresionar. No es la primera vez que hablamos aquí sobre la cierta opacidad en las cifras de algunas de estas compañías. Sin embargo, también hay que decir que es posible la transparencia casi total en estos casos. Y la firma Buffer lo demuestra.

No es sencillo abrir las puertas de par en par, mientras que no haya obligación para ello. Y podemos poner un ejemplo de ello con la red social Twitter. Hasta que no puso en marcha la maquinaria de su OPV en el mercado, no dio cuenta de muchas de las cifras económicas y de funcionamiento interno. Anteriormente, se jugaba con los datos de trazo grueso como los usuarios, sin mencionar ingresos y gastos y sin hablar, por ejemplo, sobre repartos del accionariado en la compañía.