Cómo hago el presupuesto de vacaciones: mucho excel y 0 sorpresas en desplifarro

Llegan las vacaciones de verano y como hemos estado durante todo este tiempo como leones enjaulados en casa, queremos salir para disfrutar al menos de un poco de normalidad.

Claramente el proceso de ahorro durante todo el año es fundamental para una estabilidad financiera de un hogar, pero ya sabemos que las vacaciones de verano es el gasto que nos va a descontrolar las finanzas familiares.

En este artículo vamos a tener en cuenta el presupuesto para que las vacaciones de verano no sea un gran golpe para las finanzas familiares a través de algunos consejos que puedan ayudar a realizar la planificación del presupuesto.

Las vacaciones del 2021 es el gran quebradero de cabeza por la medio vacunación

Las vacaciones de verano es el momento del año donde las familias realizar más excesos a hora de gastos y claramente se va a resentir las finanzas de todo el año, y más cuando algunos hogares no han tenido una estabilidad desde que empezó la pandemia del coronavirus.

Por tanto, es importante siempre tener nuestro rinconcito del ahorro y crear hábitos que nos ayuden ahorrar durante el año como es realizar transferencias de forma automática y no gastar lo que no tenemos o ingresamos con nuestra nómina.

De aquí debemos tener claro que debemos hacer nuestro presupuesto de todos los gastos que tenemos previsto durante nuestras vacaciones. En este presupuesto debemos ver que gastos tenemos a precio fijo y aquellos gastos que van a variar según las buenas o malas decisiones tomemos a la hora de elegir un sitio u otro.

Como ya he comentado este año puede ser delicado para muchos hogares en tema de sus finanzas por los efectos devastadores del coronavirus, pero para otros que tienen sus empleos intactos es un buen momento de hacer una reflexión sobre la previsión de gasto en sus vacaciones.

El gasto del transporte lo primero que debemos tener en cuenta en nuestro presupuesto

Los primeros gastos que debemos tener en cuenta a la hora que salgamos de viaje dentro de nuestro presupuesto de vacaciones de verano es el transporte que vamos a utilizar.

Debemos decidir si vamos a viajar en coche, avión, barco o tren, y a partir de aquí hacer nuestras estimaciones a cuánto va a subir el coste del viaje. Además, si es un destino internacional debemos tener en cuenta si el país exige PCR para entrar y el coste que supone realizar, ahora el coste medio por una clínica privada es de 110 euros.

Por otra parte, debemos considerar que los billetes de avión suelen ser más caros los fines de semana que entre semana, y aquellos días suelen ser más baratos por tener menos afluencia de viajeros son los martes o los miércoles. Debemos añadir a esto, que han bajado el flujo de aviones a ciertos destinos, así que tendremos que revisar cuantos vuelos hay.

Si compramos el billete de avión con antelación podemos ahorrar bastante. Ahora ciertas compañías aéreas se están animando de nuevo hacer promociones atractivas para ciertos destinos. Todo es localizar la oferta donde queremos ir.

En cambio, si decidimos viajar en coche, y claramente ahora para potenciar el turismo en España os recomiendo viajar al maravilloso país que tenemos, se debe mirar en qué gasolineras de nuestra ruta sale más económico el combustible.

Uno de los destinos que podemos viajar en coche es Andorra que no pide PCR de entrada en el país ni salida de él, y allí la gasolina es mucho más barata de la que nos podemos encontrar en cualquier gasolinera en España.

Lo segundo que debemos tener en cuenta es dónde nos vamos a quedar

Otro de los gastos que debemos tener en cuenta es nuestro alojamiento para nuestro presupuesto de vacaciones de verano. Como pasa con los billetes de avión, los hoteles tienen precios más altos durante los fines de semana, ya que la demanda es más alta.

Si queremos ahorrar se debe revisar en donde queremos ir las condiciones que tienen los hoteles y las posibles promociones que hacen para animar el alojamiento por la situación del coronavirus.

Y aquí debemos abandonar los buscadores especializados de Internet y volver al antiguo uso de llamar directamente al hotel para ver si hay condiciones especiales o algún descuento. En la gran mayoría de veces los buscadores no muestras las ofertas que suelen hacer los hoteles de forma directa.

Por otra parte, en vez de buscar hotel nos puede salir más económico buscar un apartamento, claramente según sea la zona más turística o menos y sí dependen también de los miembros de familia que seamos. Si tenemos niños, es la opción más viable que podemos incluir en nuestro presupuesto de vacaciones.

La comida se llevará gran parte de nuestro presupuesto

Después de cómo llegamos y dónde nos quedamos, es ver qué vamos a comer, es decir, dentro de nuestro presupuesto debemos tener en cuenta el gasto de las comidas, ya que esta partida es la que suele descontrolar bastante dependiendo de la elección que hagamos. ¿Quién no le gusta tomar su cervecita en el chiringuito de la playa o comer en un restaurante en la playa mirando el mar? Pues con esto nos dejamos un riñón.

Con esto quiero decir que esta partida es una de las más caras en nuestro presupuesto, ya que incluyen los aperitivos, bebidas del día, el desayuno, la comida y la cena, depende o no estén incluidos en el hotel o no, etc.

La recomendación es evitar hacer comidas en hotel o en sitios cercanos a zonas turísticas, porque suelen ser los sitios más caros que nos podemos encontrar a la hora de comer algo, y aquí es la recomendación de ajustar al máximo al presupuesto, y aquí otra recomendación si decidimos ir a París nos encontraremos que hay restaurantes chinos que venden a peso la comida y suele ser más barato que no Brasserie u otro tipo de restaurantes.

En el caso que estemos alquilando un apartamento pues la comida la podemos hacer nosotros directamente en la cocina. Esto implica que vamos a gastar menos que un restaurante o un bar, ya que estamos cocinando como si estuvieramos en casa y, por tanto, solo tendremos que contar en nuestro presupuesto la compra que hagamos para esos días. Aunque seguramente que salimos algún día a comer o cenar fuera.

Las compras y caprichos del viaje también las debemos tener en cuenta

A todo lo que os he comentado anteriormente, hay que añadirle todos aquellos pequeños gastos por compras o caprichos que nos queramos dar durante el viaje, o simplemente alguna actividad o excursión que no esté incluida o prevista durante las previsiones iniciales de nuestro presupuesto.

Aquí debemos tener un pequeño fondo de extras para aquellos gastos que nos hemos incluido dentro de nuestro presupuesto. Uno de los gastos que nunca tenemos en cuenta son las tasas de entrada y salida de un país que tienen algunos países.

Con un poco de previsión y revisión por Internet se pueden prever todos estos gastos que son difíciles de estimar, y para eso debemos de tener nuestro fondo de emergencia, y no debe ser nada pequeño, ya debemos destinar entre el 15 y 20 por ciento de lo previsto que nos queremos gastar.

En Excel nos podemos planificar nuestro presupuesto de forma sencilla

Si nos estamos planteando irnos de viaje hasta el gran Microsoft nos tiene preparado un planificar sencillo para poner todo lo que hemos comentado anteriormente y hacer nuestro presupuesto de vacaciones.

Desde este enlace os dejo el planificador de presupuesto de vacaciones y que os muestro en la siguiente imagen:

Este planificador del presupuesto de vacaciones hace una diferenciación de las categorías más importantes que debemos tener en cuenta de los costes principales y nos permite comparar según vamos gastando que desviación tenemos para tomar medidas o no y después nos permite incluido los gastos desglosados por cada una de estas categorías.

En definitiva, tener los números claros antes de salir de casa es la solución de controlar o al menos no malgastar demasiado el dinero que tenemos disponible para gastar en nuestras vacaciones de verano.

En El Blog Salmón | El nuevo escenario que nos vamos a encontrar post-coronavirus en el turismo y el transporte de pasajeros

Imagen | a-solano602851