¿Quieres alquilar? La segunda mitad de 2020 vendrá con buenos precios

La incertidumbre vuelve al sector inmobiliario después que explotara la burbuja inmobiliaria. Las perspectivas para los próximos meses no son nada halagüeñas a causa del coronavirus y el alquiler vuelve a ser uno de los perjudicados.

El sector inmobiliario ha parado su actividad, se prevé una reducción de precios y una reducción de la demanda para las nuevas condiciones laborales de muchos inquilinos. El alquiler de viviendas, hasta hace unos meses tenías unas buenas perspectivas, teniendo rentas bastante abultadas que todavía no habían llegado a su máximo.

El mercado del alquiler empieza a trasladar los efectos del coronavirus al precio de los alquileres de inmuebles disponibles

A día de hoy, no se están firmado contratos de alquiler, ni se producen visitas a pisos por alquilar y las viviendas por alquilar que están sufriendo bajadas en el precio de la renta. Si no se produce una rápida reactivación de la economía se van a ver como los precios de los alquileres seguirán bajando.

En estos momentos el mercado de alquiler está viviendo un estado de hibernación desde el decreto de alarma sanitaria por causa del coronavirus. El parón de la movilidad de las actividades no indispensables, así como cese temporal de los desahucios, la renovación automática de los contratos de alquiler y una reducción de las compraventas, han dejado el sector inmobiliario en un estado de hibernación.

Los precios de los inmuebles parecen no haber sufrido todavía una caída en las grandes ciudades, pero todo llegará . Lo que si ha llegado es una retirada masiva de las viviendas anunciadas en los portales inmobiliarios, tanto para alquiler como para la compra.

¿Qué va a pasar con el precio del alquiler cuando acabe el estado de alarma sanitaria por el coronavirus?

En estos momentos, existen las ayudas para el alquiler aprobadas por el Gobierno para las familias, pero la gran duda que se plantea es que va a pasar con los precios de los alquileres cuando acabe el coronavirus.

El alquiler en el mercado inmobiliario se va a situar como una de las opciones más rentables, ya que la situación actual supone, sobre todo en las grandes urbes, que los inmuebles disponibles para alquilar ya no se utilicen como vacacionales y, por tanto, los arrendadores no le darán salida.

Es decir, habrá una exceso de oferta en el mercado de alquiler, y esto se une a la hibernación, lo más seguro que haya una reducción de los precios de alquiler, y la reducción de los precios va a depender de cuánto tiempo va a durar esta situación.

Por otra parte, se va a dar una dificultad para comprar inmuebles y esto probablemente va a generar un aumento de la demanda del alquiler en un futuro cercano, por tanto, se tendrá que ver en que nivel se va a equilibrar la oferta y la demanda de alquileres.

El segundo semestre del 2020 es clave para el precio del alquiler en España

Desde punto de vista de quien alquila un inmueble en las grandes urbes no habrá caídas significativas de los precios de arrendamiento a corto plazo, pero si al final entramos en una recesión, como todos los datos indican, y al final el precio de los alquileres descenderán.

En cuanto desde la perspectiva del arrendador, le interesa tener su inmueble alquilado lo antes posible, ya que lo querrá tener lo mínimo posible sin arrendar. Incluso los arrendadores aceptaran rebaja del precio si le cuesta alquilarlo.

El mercado del alquiler en España estaba por la nubes antes que llegará el coronavirus y gracias al coronavirus se va dar un proceso de reducción de precios.

En la segunda mitad del 2020 va a ser un semestre muy interesante para el precio del alquiler en España, ya que se van a conseguir mejores precios en los inmuebles de arrendamiento que los que podrá haber ya en 2021.

Los dueños de las viviendas están preocupados por toda la situación que se está viviendo por el coronavirus y prefieren alquiler sus inmuebles por debajo del dinero que estaba recibiendo hasta ahora para no dejar de recibir dinero.

El mercado de anuncios de alquiler se paraliza y se resienten los precios

En Madrid, desde el 1 de enero hasta el 14 de marzo, en el momento que se decretó el estado de alarma sanitaria, se registraron más de 31 mil ofertas de venta, cifra que ha descendido hasta las 10 mil. Es una reducción del 32 por ciento.

Por otra parte, los datos del alquiler antes del estado de alarma sanitaria, se contabilizaron alrededor de las 26,7 mil inmuebles anunciados en portales, una cifra que ha disminuido quedándose en 13,5 mil anuncios, casi se ha llegado a una reducción del 50 por ciento de los anuncios.

En Barcelona, también ha habido una reducción dentro del mercado inmobiliario, que ha pasado de las 12,2 mil ofertas a las 9,8 mil ofertas de venta, por tanto, se ha registrado un descenso del 20 por ciento.

En Barcelona también se ha producido una disminución de los anuncios de inmuebles alquilados, ya que han pasado de los 13,8 mil anuncios en plataformas de antes de la alarma sanitaria, hasta llegar a los 7,5 mil anuncios actualmente, es decir, casi ha bajado la oferta en un 45 por ciento.

Por tanto, se puede concluir que muchos de los arrendadores han decidido retirar sus inmuebles del mercado para no pagar por los anuncios de inmuebles que no se pueden alquilar, aunque los precios de los inmuebles no han sufrido grandes variaciones.

En Barcelona, antes del estado de alarma sanitaria, el precio del alquiler era de medio de unos 1.721 euros, es decir, 21,4 euros por metro cuadrado, mientras ahora el precio ha descendido a los 1.630 euros, es decir, 20 euros por metro cuadrado.

