RSS Gestión

La empresa de seguros, Hiscox, nos trae su quinto DNA of an Entrepreneur, habiendo encuestado emprendedores de seis países (Reino Unido, EEUU, Holanda, Alemania, España y Francia), entre mayo y junio de este año provenientes de muchas pequeñas y medianas empresas (Pymes) y de una mizcla de sectores buscando evaluar su optimismo y resistencia en estos tiempos, no sólo sobre el desarrollo de sus empresas y sus planes empresariales para el futuro, pero sus actitudes y estilos profesionales.

Concluyen que las cosas han mejorado pero que todavía hay mucho que hacer y que los gobiernos tienen un papel importante que todavía no han cumplido.